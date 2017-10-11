В Кении прошли массовые протесты оппозиции (фоторепортаж)

В Кении политическая оппозиция протестует против нарушений, которыми были отмечены недавние президентские выборы в стране. В среду в Найроби прошла крупная манифестация, завершившаяся столкновениями с полицией. Об этом сообщает Euronews.

Президентские выборы в Кении прошли 8 августа. По их итогам президент Ухуру Кениата был переизбран на второй срок. Однако из-за многочисленных фальсификаций результаты голосования были отменены Верховным судом.

Читайте такжеВ Кении возросло количество погибших из-за протестов до 11 человек

Повторное голосование должно состояться 26 октября. Но лидеры оппозиции уверены, что и оно пройдет с нарушениями. В этой связи политические оппоненты властей заявили о бойкоте выборов до тех пор, пока не будет проведена избирательная реформа и введена прозрачная система подсчета голосов.

По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, в ходе беспорядков, последовавших за выборами, было убито по меньшей мере 37 человек, в том числе несколько несовершеннолетних лиц. При этом большинство людей погибло в результате действий полиции. Общее число пострадавших, согласно отчету комиссии, составляет 126 человек. Также были зафиксированы случаи сексуального насилия в отношении женщин и девочек.