На главу МВД Грузии готовили покушение?

МВД Грузии утверждает, что предотвращено покушение на главу ведомства Вано Мерабишвили. Министерство выразило благодарность бывшему министру обороны, представителю оппозиционной Республиканской партии Георгию Каркарашвили за помощь в предотвращении преступления. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"По этому делу задержан гражданин Грузии Коба Меликидзе. По делу ведется следствие", - приводит текст сообщения МВД агентство "Новости-Грузия". Каркарашвили пока не комментирует благодарность со стороны МВД. Как пояснил "Новости-Грузия" руководитель информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили, оперативные мероприятия были предприняты после заявления Каркарашвили о том, что агенты спецслужб пытались завербовать его.

Бывший глава Минобороны предоставил в распоряжение оппозиционных телеканалов "Маэстро"и "Кавкасия" видеозапись попытки его вербовки. С утра МВД Грузии распространило сообщение о раскрытии дела о подготовке вооруженного переворота в Грузии, организаторами которого являются, по утверждению ведомства, бывшие и нынешние высокопоставленные военные чиновники, связанные со спецслужбами России.

При этом среди организаторов мятежа был упомянут среди других экс-чиновников и военных бывший глава Минобороны Георгий Каркарашвили. Каркарашвили, в свою очередь, заявил журналистам, что представители МВД Грузии пытались использовать его в своих целях и завербовать. Комментируя тот факт, что его фамилия упоминается в видеозаписях МВД заговорщиками, которые планировали поднять в Грузии военный мятеж, Каркарашвили заявил, что он "не собирается объяснять или оправдываться в связи с какой-то встречей, которой не было". "Я, как и вы, с удивлением прослушал видеозапись встречи, которая была распространена пресс-центром МВД. И я окончательно убедился, что наша родина, наша страна и ее население находятся в плохих руках", - заявил Каркарашвили.

РИА новости