Финансовая разведка Украины впервые получила высший балл

Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) доволен уровнем борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторнга, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, оценка Украины происходила в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29-м Пленарном заседании в конце апреля.

Для оценки эксперты использовали положение Сорока Рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, Девяти Специальных Рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма.

«Все это стало основанием, чтобы по результатам соответствия требованиям FATF финразведка Украины впервые за все годы получила наивысшую оценку», - цитирует пресс-служба председателя Госфинмониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО. Он также сообщил, что украинская финансовая разведка стала 6-й среди стран Европы, которая получила оценку наивысшего уровня.

Справка УНИАН. FATF - Группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств. Создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны.

Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.

MONEYVAL - Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году. Целью деятельности Комитета MONEYVAL является создание системы мероприятий по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также соблюдение международных стандартов и лучшей практики. Украина является членом MONEYVAL с 1997 года.