Стена на границе с Мексикой, ускоренная депортация и ограничения Green Card: Трамп выдвинул требования по иммиграционной политике

Администрация президента США обнародовала список требований, которые касаются иммиграционной политики страны. Среди них, в частности, сооружение стены на границе с Мексикой, ускорение процедуры депортации из США лиц с истекшим сроком действия виз и ограничения выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США, передает "Немецкая волна".

Читайте такжеТрамп предложил отказаться от лотереи Green CardВ своем письме к членам Палаты представителей и Сената США президент страны Дональд Трамп подчеркнул, что выдвигаемые требования должны быть приняты для урегулирования статуса лиц, подпадающих под действие программы DACA, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте. Эту программу, начатую предыдущим президентом США Бараком Обамой, Дональд Трамп в сентябре этого года решил отменить.

В Демократической партии США заявили, что этот список требований Трампа выходит "далеко за пределы разумного". "Администрация не может быть серьезной в вопросе поиска компромисса или в помощи "поколению мечтателей", если она начинает со списка, который является анафемой для "мечтателей", для сообщества иммигрантов и для подавляющего большинства американцев", - говорится в совместном заявлении председателя фракции меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси и председателя фракции меньшинства в Сенате США Чака Шумера.

5 сентября администрация Белого дома заявила о намерении президента США Дональда Трампа отменить программу DACA. Она защищает от депортации и дает право на трудоустройство около 800 тыс. молодых иммигрантов. 6 сентября ряд штатов США подали коллективный иск в суд, оспаривающий запланированную отмену программы DACA. 13 сентября демократы заявили, что договорились с президентом США Дональдом Трампом относительно программы DACA. Однако на следующий день президент США опроверг эту информацию, заявив, что "никакого взаимопонимания не было".