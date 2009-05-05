45 человек убиты, десятки ранены на свадьбе в Турции

45 человек убиты, десятки ранены в результате нападения неизвестных на свадебную церемонию на юго-востоке Турции, сообщает радио «Свобода».

Большинство погибших – женщины и дети. Нападение произошло в одной из деревень неподалеку от города Мардин, в районе, населенном преимущественно курдами.

Группа людей в масках ворвалась в помещение, где праздновали свадьбу, и открыла огонь из автоматов. Нападавшие взорвали также несколько гранат.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В регионе в прошлом были отмечены случаи кровной мести, а также атаки курдских сепаратистов.

Сообщается, что родственники жениха и невесты служили в местных отрядах самообороны, ведущих борьбу с сепаратистами.