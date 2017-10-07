В РФ проходят акции сторонников Навального: начались задержания

Четыре сотрудника полиции задержали пожилую женщину на несогласованной акции в Самаре в поддержку политика Алексея Навального. Задержание показали на видеотрансляции «Эха Москвы», пишет Дождь.

Координатор штаба Навального в Самаре Екатерина Герасимова сообщила в твиттере, что организаторов и волонтеров акции задержали по дороге на митинг.

Ранее в Ставрополе задержали координатора штаба Ивана Танского, когда он выходил из своего дома, сообщили в группе «Команда Навального | Ставрополь». Причина задержания неизвестна.

В группе «Команда Навального | Пермь» сообщили, что задержали координатора штаба Максима Жилина и доставили в Ленинский РОВД. Также был задержанкоординатор штаба в Якутске.

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«Открытая Россия» пишет, что в Петербурге задержали координатора движения Андрея Пивоварова.

Акции в поддержку Навального уже начались в Хабаровске, Владивостоке, Чите и Комсомольск-на-Амуре. В некоторых городах они не согласованы с властями. Участники акции требуют освобождение Навального и допуск его на выборы президента России.

В начале октября Навальный объявил о проведении всероссийской акции протеста в день рождения президента России Владимира Путина. В Москве и Санкт-Петербурге акции не согласовали. Сам Навальный находится под арестом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что несанкционированные митинги нарушают российское законодательство. Он подчеркнул, что его нарушение преследуется по закону.