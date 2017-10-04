Навальный собирает всероссийскую акцию протеста в день рождения Путина

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о проведении 7 октября акции протеста по всей России. Так, в 80 городах России, где были открыты штабы Навального пройдут пикеты, к которым призывают присоединиться всех желающих, сообщается на сайте политика.

"Главное мероприятие будет в Санкт-Петербурге на Марсовом поле в 18:00. Мы отлично понимаем, что именно для его предотвращения и устроена вся эта клоунада с "судами", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, в Москве была подана заявка на митинг на Пушкинской площади, однако, власти города отклонили ее, не предложив альтернативную площадку.

"Значит вновь в полном соответствии с постановлением Конституционного суда России мы выходим на Тверскую в 14.00 как на санкционированное и полностью легальное мероприятия. Любая точка Тверской улицы от Пушкинской до Манежной. Хотите - стойте, хотите - идите, хотите - лежите, хотите - пойте", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Кремле предупредили, что власти будут «преследовать по закону» за призывы выйти на несанкционированные митинги 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 2 октября Навальный третий раз за год был отправлен под арест. Симоновский суд Москвы присудил ему 20 суток ареста за посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг в Нижнем Новгороде. Суд признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации массовых акций.