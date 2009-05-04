Президент Уганды зовет страны Африки в полет на Луну

Президент Уганды Йовери МУСЕВЕНИ призвал африканские страны объединить усилия с тем, чтобы совершить полет на Луну.

"Американцы были на Луне, и русские тоже были. Китайцы и индийцы туда тоже скоро полетят. Африканцы - единственные, кто застрял здесь, на Земле", - заявил он, выступая перед ведущими юристами страны, сообщает NEWSru.

Й.МУСЕВЕНИ добавил, что жителям Уганды не под силу самим долететь до Луны, но если страны Восточной Африки объединятся, то они точно выберутся в космос.

Угандийский лидер выступает за объединение и единое политическое и экономическое пространство на востоке Африки, что, по его мнению, решит многочисленные проблемы региона, в который входят такие страны как Уганда, Кения, Танзания, Бурунди и Руанда, отмечает Би-Би-Си.