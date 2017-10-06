Японская журналистка отработала сверхурочно 159 часов и умерла

31-летняя японская журналистка Мива Садо умерла из-за переутомления на работе, сообщает The Japan Times.

Инцидент произошел еще в 2013 году, но работодатель женщины — телеканал NHK — сообщил об этом только недавно.

По итогам проверок, выяснилось, что журналистка отработала сверхурочно 159 часов и взяла лишь два выходных за месяц перед своей смертью.

Читайте такжеВ Дании изобретатель затопленной подводной лодки рассказал, как погибла журналистка

Садо в тот период с июня по июль 2013 года освещала выборы в ассамблею Токио и палату советников Японии.

Причина смерти указана как хроническая сердечная недостаточность, однако это во многом связывают с тяжелыми условиями работы в стране.

Кабмин премьер-министра Японии Синдзо Абэ пытается улучшить условия работы в стране, так как смерти по подобным причинам не редкость.