Депутат сообщил о казни второго российского военного боевиками ИГИЛ

Депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий заявил, что боевики террористической организации Исламское государство казнили второго захваченного в Сирии россиянина Григория Цуркана.

"Каким методом казнили, я не могу сказать, хотя и знаю каким образом. Информацию удалось получить в том числе через тех боевиков, которые попали в плен сирийской армии", - рассказал российский депутат в комментарии РБК.

По его словам, боевики ИГИЛ пытались заставить российских заложников на камеру отказаться от православной веры, присягнуть Исламскому государству и дать клятву бороться с неверными.

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"Они отказались и за это поплатились, но остались верны православию", - добавил Водолацкий.

Ранее депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров заявил о казни российского военного Романа Заболотного.

Напомним, что граждане РФ Роман Заболотный и Григорий Цуркан были захвачены боевиками ИГИЛ в сирийской провинции Дейр-эз-Заур. Для подтверждения боевики обнародовали видео.

В российской организации Боевое братство. Домодедово опознали на видео жителя Московской области Григория Цуркана.

Согласно имеющейся информации, он входил в неофициальную российскую частную военную компанию Вагнера, которую Кремль использует в Сирии, чтобы уменьшить потери ВС РФ.

Второй пленный Роман Заболотный, согласно неофициальной информации, также является наемником Вагнера.