Стала известна история парня с облетевшего мир фото, где он прикрывает женщину от пуль в Лас-Вегасе

Парень, который прикрыл своим телом испуганную женщину во время кровавой стрельбы 2 октября в Лас-Вегасе, оказался солдатом армии США. Фотографию, запечатлевшую его поступок, быстро распространили мировые СМИ, сообщает Daily Mail.

Читайте такжеСмартфон спас жизнь женщине во время жуткой бойни в Лас-ВегасеПарень и женщина оказалась на асфальте, когда гости музыкального фестиваля в панике бросились бежать. На фото сложно определить, была ли женщина мертва или ранена. Но фотограф Дэвид Беккер сообщил, что они успели убежать через несколько секунд после того, как было сделано фото.

Как стало известно, парня зовут Мэтью Кобос, он имеет звание кавалерийского разведчика Вооруженных сил США. Военную службу он проходит на Гавайях.

Кобос даже прикрыл женщине глаза, чтобы та не видела, что творится вокруг. После того, как она оказалась в безопасности, парень вернулся, чтобы помочь раненым. Он пальцами зажимал чужие раны от пуль, а пояс использовал как жгут, чтобы остановить у пострадавших кровь.

После того, как информация о поступке Кобоса была обнародована, его поздравили семья и друзья.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Лас-Вегасе Стивен Педдок расстрелял 58 человек, которые пришли на фестиваль кантри-музыки. Еще около 500 человек были ранены. После своего ужасного поступка Педдок совершил суицид. Правоохранители намекают на некие "доказательства", свидетельствующие о том, что он будто сначала не собирался себя убивать и подготовил план побега. Что стало причиной изменения решения, пока не установлено.