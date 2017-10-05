Анкара и Тегеран совместно стремятся предотвратить независимость Иракского Курдистана

Лидеры Ирана и Турция заявили, что несмотря на референдум о независимости в Иракском Курдистане обе страны не допустят изменения границ в регионе, как сообщает DW.

"Мы не примем изменение границ в регионе. Турции, Ирану и Ирака не остается другого выбора, как принять серьезные и необходимые меры для защиты своих стратегических целей в регионе", - заявил президент Ирана Хасан Роухани в среду, 4 октября, в Тегеране в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, цитирует агентство AP.

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Президент Турции в очередной раз подтвердил, что проведенный в Иракском Курдистане референдум является, по мнению Анкары, незаконным. "Такое развитие приведет к изоляции правительства курдского региона, - отметил Реджеп Тайип Эрдоган. - Мы соглашаемся с центральным правительством Ирака в том, что этот референдум - нелегитимный".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после встречи с президентом Турции также заявил, что обе страны должны воспрепятствовать провозглашению независимости Иракским Курдистаном. "Турция и Иран должны принять необходимые меры против голосования", - заявил он, цитирует агентство Reuters. По его словам, от независимости Курдистана выигрывают США и другие иностранные государства. "Америка и Израиль выиграют от голосования. (...) Они хотят создать новый Израиль в регионе", - утверждает Хаменеи.

Референдум о независимости Иракского Курдистана произошел 25 сентября, несмотря на давление со стороны Багдада и международного сообщества. Почти 93 процента курдских избирателей, принявших участие в плебисците, проголосовали за независимость. Против референдума выступали центральное правительство в Багдаде, соседи - Иран и Турция, а также США и ООН.