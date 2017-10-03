В итоговом отчете исчезновение самолета Malaysian Airlines названо непостижимым

Причина исчезновения Boeing 777 Malaysian Airlines может быть установлена только после обнаружения этого самолета, который вылетел 8 марта 2014 года рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, изменил курс, а затем пропал.

Читайте такжеАвстралия прекратила поиски малайзийского Boeing, таинственно пропавшего с 227 пассажирамиКак передает Reuters, такое заключение содержит итоговый отчет Бюро безопасности транспорта Австралии, которое 3,5 года расследовало эту загадку. По последним данным следователей, капитан рейса за шесть недель до вылета репетировал частично похожий маршрут на авиасимуляторе. То, что крупный коммерческий самолет пропал и до сих пор не найден, авторы доклада назвали «почти непостижимым» и «определенно неприемлемым» в эпоху современной авиации.

Boeing 777 пропал спустя час после взлета. На борту самолета находились 239 человек. В июле 2015 года фрагменты малазийского лайнера прибило к берегам острова Реюньюн в Индийском океане. Сейчас следствие считает, что он упал в океан рядом с западным побережьем Австралии, пролетев около 4200 морских миль, больше, чем теоретически позволял запас топлива. Поиски самолета прекратились в январе этого года.

О том, что пилот Захари Ахмад Шах дома на авиатренажере отрабатывал полет с вылетом из Куала-Лумпура в сторону Пекина, разворот и полет на юг над Индийским океаном, СМИ впервые сообщили летом 2016 года. Вскоре это подтвердило австралийское следствие.