Австралия подтвердила, что найденный обломок самолета принадлежит пропавшему MH370
Фрагмент крыла, обнаруженный на острове Реюньон в Индийском океане, скорее всего, принадлежит пропавшему в прошлом году лайнеру рейса MH370 Malaysia Airlines.
Это установил Австралийский координационный центр поисков, сообщает РБК.
«Последовательное обследование показало, что, по всей вероятности, кусок крыла — флаперон — принадлежал [самолету рейса] MH370», — говорится в заявлении.
5 августа премьер Малайзии Наджиб Разак также подтвердил, что найденный на французском Реюньоне обломок принадлежал пропавшему в прошлом году Boeing 777. «Сегодня, спустя 515 дней после исчезновения самолета, я с тяжелым сердцем должен сказать, что международная команда экспертов окончательно подтвердила, что обломки самолета, найденные на острове Реюньон, действительно принадлежат MH370», — заявил он.
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Однако Франция, которая присоединилась к расследованию, так как обломок был найден на ее территории, не подтвердила информацию о принадлежности фрагмента.
Обломок неопознанного самолета обнаружили на французском острове Реюньон в Индийском океане 29 июля. Авиалайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines направлялся из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года.