Медитация, песни и резкие заявления: Мадонна, Леди Гага, Элтон Джон и другие звезды поддерживают пострадавших в Вегасе (видео)

Стрельба на кантри-фестивале в Лас-Вегасе 1-го октября, в результате которой погибли по меньшей мере 59 человек, шокировала весь мир.

Американские и мировые звезды - Дженнифер Лопес, Элтон Джон, Бритни Спирс, Рианна, Мэрайя Кэри, Селин Дион, Джастин Бибер, Sia, Nickelback, Тейлор Свифт и многие другие - высказывают свое отчаяние и печаль в соцсетях, распространяют адреса медицинских учреждений, где можно сдать кровь для пострадавших.

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Майли Сайрус и Адам Сэндлер в память о жертвах трагедии вместе исполнили в эфире одного из ток-шоу на песню "No Freedom".

"Лас-Вегас для меня - словно второй дом. Я крайне подавлен этой трагедией, вчерашней стрельбой. Мыслями я с родными и любимыми тех, кто пострадал от этого ужасного деяния. И я молюсь за то, чтобы наш мир стал мирным и толерантным", - написал сэр Элтон.

Тех, кому сейчас нужна психологическая поддержка, Gaga пригласила медитировать с ней в онлайне.

"То, что произошло в Вегасе - трагедия, о которой трудно говорить. Такие вещи кажутся случайными актами насилия и происходят чаще и чаще. Хаотичная боль и страдания в мире бурно растут. И, так, в США слишком просто купить огнестрельное оружие или получить доступ к автоматическому оружию. И этому надо положить конец! Но единственный способ, которым мы можем изменить эту траекторию, по которой движется мир, это изменить наше сознание! Каждому из нас", - отметила Мадонна.

Она призвала молиться не только за всех жертв массового убийства в Лас-Вегасе и близких тех, кто погиб, но и за то, чтобы мир нашел дорогу обратно к гуманности, пишет tabloid.pravda.com.ua.

"Мое сердце разрывается. Нам нужна любовь, единение, контроль за оружием, и чтобы люди смотрели на это и называли это терроризмом", - призвала Ариана Гранде, на концерте которой в мае произошел теракт.

"Контроль за огнестрельным оружием - это единственный ответ на вопрос, который даже не надо задавать", - подчеркнула Лина Данэм.

"Неужели это действительно нормально, когда монстры и психически больные люди покупают автоматическое оружие?", - возмутилась Мия Фэрроу.

Как известно, огонь по зрителям на музыкальном фестивале с 32-го этажа отеля. Число жертв уже возросло до 59 человек, ранены более полутысячи.