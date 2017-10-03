Американский генерал предложил создать в Европе "военный Шенген" для противодействия России

Командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес призвал европейские страны договориться о специальных транспортных и пограничных правилах, чтобы силы НАТО могли быстро перемещаться в случае необходимости сдерживания потенциальных агрессоров, таких как Россия. Об этом сообщает Associated Press.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил в понедельник, что "Силы Альянса должны быть способны двигаться быстрее, чем силы Российской Федерации, если мы хотим, чтобы наша способность сдерживания была эффективной", - сказал Ходжес.

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По мнению генерала, в ЕС нужно создать нечто по типу "военного Шенгена", когда люди и товары могут пересекать границы без проверки личности.

Ходжес также сказал, что в НАТО должны понять, как "получить необходимую скорость в рамках существующих мирных правил для движения по автомагистралям, железным дорогам и т. д.". Но для этого, конечно, потребуется одобрение национальных парламентов.

Как сообщал УНИАН, ранее Литва призвала руководство Евросоюза создать «военную Шенгенскую зону», чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.