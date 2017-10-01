На Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация (видео)

13:25, 01 октября 2017
Мир
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Известно, что Мэнсон был госпитализирован, концерт был остановлен.

На певца упала декорация в виде двух пистолетов / web.stagram.com/marilynmanson

Во время концерта в Нью-Йорке на американского музыканта Мэрилина Мэнсона упали сценические декорации в виде больших пистолетов. Видео инцидента разместил в YouTube пользователь deathrottweiler. 

Инцидент случился, когда Мэнсон, исполняя композицию Sweet Dreams, взялся за каркас, к которому крепились пистолеты. Декорации упали на музыканта, концерт был остановлен. Daily Mail сообщает, что Мэнсон был госпитализирован.

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