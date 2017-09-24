Скончался соул-певец, "двойник" Джеймса Брауна

Чарльз Брэдли, американский соул-певец, умер от рака в 68 лет. Он поздно стал популярным, выпустив свой первый альбом No Time For Dreaming в 62 года, передает ВВС.

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В 2011 году журнал Rolling Stone включил диск в список лучших альбомов года.

Брэдли большую часть своей жизни работал разнорабочим, однако все равно занимался музыкой, вдохновленный после выступления певца Джеймса Брауна, которое он увидел, будучи подростком. Кроме того, некоторое время артист был двойником Брауна.

Here's Charles Bradley performing 'Changes' by @BlackSabbath around @RSDUK for Craig https://t.co/2jpIPadOdr — BBC Radio 6 Music (@BBC6Music) September 23, 2017

So sad that Charles Bradley has left us, what a voice & spirit. My heart goes out to his family-both blood & musical https://t.co/vQ0Pyq8Xes — Mark Ronson (@MarkRonson) September 23, 2017

Как сообщал УНИАН, на 91-м году жизни скончался американский поэт Джон Эшбери.