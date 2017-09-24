Скончался соул-певец, "двойник" Джеймса Брауна

04:58, 24 сентября 2017
Мир
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Певец в жанре соул Чарльз Брэдли скончался в Нью-Йорке.

Брэдли умер на 69-м году жизни / фото twitter.com/BBC6Music

Чарльз Брэдли, американский соул-певец, умер от рака в 68 лет. Он поздно стал популярным, выпустив свой первый альбом No Time For Dreaming в 62 года, передает ВВС.

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В 2011 году журнал Rolling Stone включил диск в список лучших альбомов года.

Брэдли большую часть своей жизни работал разнорабочим, однако все равно занимался музыкой, вдохновленный после выступления певца Джеймса Брауна, которое он увидел, будучи подростком. Кроме того, некоторое время артист был двойником Брауна.

Как сообщал УНИАН, на 91-м году жизни скончался американский поэт Джон Эшбери.

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Теги: #умер Чарльз Брэдли#смерть соул-певца