Борис Джонсон назвал четыре главных условия выхода Великобритании из ЕС
Он также коснулся и других аспектов, призвав к более быстрому росту минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в очередной раз высказался по поводу "брексита", изложив четыре необходимых, по его мнению, условия - в противовес высказанным ранее предложениям премьер-министра Терезы Мэй.
Как передает Русская служба ВВС, в интервью британскому таблоиду Sun Джонсон назвал четыре главных условия выхода из ЕС:
-Переходный период должен быть максимум два года.
-Британия должна отказаться принимать новые регуляции ЕС, введенные в этот период.
-Никаких выплат для того, чтобы иметь доступ к общему рынку по окончании переходного периода.
-Британия не должна соглашаться дублировать законы ЕС, чтобы иметь доступ к общему рынку.
Он также коснулся и других аспектов, призвав к более быстрому росту минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.
В то же время премьер-министр Тереза Мэй изложила свое видение "брексита" в своем недавнем выступлении во Флоренции, где подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года.
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Она пообещала прислушаться к сомнениям молодых избирателей после того, как возглавляемая ей Консервативная партия не получила большинства на прошедших в начале лета всеобщих выборах.
По ее словам, она хочет добиться лучших условий для Британии, а также намерена сделать так, чтобы условия жизни и работы были более справедливыми - особенно для молодого поколения.
Многие местные обозреватели расценили выступление Джонсона, как стремление министра иностранных дел бросить неформальный вызов Мэй на посту премьера и лидера Консервативной партии.
Переговоры по Brexit продолжаются с ЕС уже полгода и пока не принесли каких-либо ощутимых результатов.