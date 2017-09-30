Борис Джонсон назвал четыре главных условия выхода Великобритании из ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в очередной раз высказался по поводу "брексита", изложив четыре необходимых, по его мнению, условия - в противовес высказанным ранее предложениям премьер-министра Терезы Мэй.

Как передает Русская служба ВВС, в интервью британскому таблоиду Sun Джонсон назвал четыре главных условия выхода из ЕС:

-Переходный период должен быть максимум два года.

-Британия должна отказаться принимать новые регуляции ЕС, введенные в этот период.

-Никаких выплат для того, чтобы иметь доступ к общему рынку по окончании переходного периода.

-Британия не должна соглашаться дублировать законы ЕС, чтобы иметь доступ к общему рынку.

Он также коснулся и других аспектов, призвав к более быстрому росту минимальной заработной платы и зарплат бюджетников.

В то же время премьер-министр Тереза Мэй изложила свое видение "брексита" в своем недавнем выступлении во Флоренции, где подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года.

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Она пообещала прислушаться к сомнениям молодых избирателей после того, как возглавляемая ей Консервативная партия не получила большинства на прошедших в начале лета всеобщих выборах.

По ее словам, она хочет добиться лучших условий для Британии, а также намерена сделать так, чтобы условия жизни и работы были более справедливыми - особенно для молодого поколения.

Многие местные обозреватели расценили выступление Джонсона, как стремление министра иностранных дел бросить неформальный вызов Мэй на посту премьера и лидера Консервативной партии.

Переговоры по Brexit продолжаются с ЕС уже полгода и пока не принесли каких-либо ощутимых результатов.