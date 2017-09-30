Министр здравоохранения США ушел в отставку из-за обвинения в использовании частных самолетов

Министр здравоохранения и социальных служб США Том Прайс подал в отставку из-за обвинения в слишком частых полетах на частных самолетах за бюджетный счет, передает радио Свобода.

Читайте такжеСенат США проголосовал за дебаты по отмене ObamacareПрайс неоднократно использовал для путешествий, связанных с работой, дорогие частные авиарейсы вместо обычных коммерческих. По оценкам американских СМИ, он потратил на перелеты $400 тыс. из федерального бюджета.

За день до сообщения об отставке Том Прайс предлагал возместить бюджету небольшую часть этих расходов и извинился за 26 частных рейсов, совершенных с мая этого года.

Том Прайс стал министром в феврале 2017 года, его кандидатура была представлена в Сенат президентом Дональдом Трампом. До этого Прайс был конгрессменом от штата Джорджия и работал хирургом-ортопедом. Он был ярым критиком введенного при правлении бывшего президента США Барака Обамы законодательства в сфере здравоохранения, известного как Obamacare. Эта программа предоставила медицинское страхование почти 20 млн американцев и снизила уровень незастрахованных к историческому минимуму – менее 10% граждан США. В то же время для тех американцев, которые уже были застрахованы, платежи значительно выросли, и именно это критикуют противники Obamacare. Сенаторы-демократы преимущественно не голосовали за Прайса и указывали, что его позиция навредит миллионам американцев, которые зависят от Obamacare.