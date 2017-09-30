Лидер Каталонии уверен в проведении референдума, а сторонники независимости уже занимают избирательные участки

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон убежден, что рефередум о независимости от Испании состоится. Об этом он заявил в интервью изданию Ara накануне 1 октября, пишет Европейская правда.

Пучдемон убежден, что на голосование придет много людей.

"У каталонцев есть большое желание проголосовать, и сейчас настало время сделать это. Все очень четко понимают, что это не преступление, это не преступление, это одно из решений демократии в решении конфликтов", - сказал он.

Он также сообщил, что придет на голосование в городе Сан-Жулиа-да-Рамис, где он зарегистрирован.

"Мы спланировали все, поэтому референдум "1-O" (1 de Octubre - Ред.) готов, чтобы люди на нем голосовали. Мы еще работаем, и мы знали, что будет много трудностей. Но мы работали и обходили их", - подчеркнул Пучдомон.

Он также заявил, что нельзя допускать никакого насилия и конфронтации с полицией.

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Накануне в Каталонии группы активистов, которые поддерживают референдум, начали занимать помещения в некоторых школах Барселоны, где на 1 октября запланировано провести голосование. Как сообщает 112.ua со ссылкой на испанское издание El Pais, сторонники референдума планируют обеспечить работу школ на выходных, пытаясь обойти приказ Высшего суда Каталонии о закрытии учебных заведений, где должны быть созданы избирательные участки.

Сообщается, что родители, школьники, выпускники и другие люди решили организовать в школах дни отдыха и ночные мероприятия: пижамные вечеринки, игры, мастер-классы, кемпинги, воркшопы и прочее. В пример приводят школу Pau Casals в районе Гарсия, где около 200 человек, в основном родители, заняли ее помещение.

"Никаких инцидентов не произошло. Дети играют, а родители организуют мероприятия на выходные", - объяснили представители комиссии, созданной группой родителей.

Как известно, в воскресенье в Каталонии должен состояться референдум о независимости от Испании. Официальный Мадрид обещает не допустить его проведения.

Испанские власти заявили о намерении увеличить количество полицейских в Каталонии на день проведения референдума и блокировать участки для голосования. Кроме того, накануне референдума в Испании заблокировали 150 сайтов с информацией о голосовании. Впоследствии полиция изъяла около 2,5 млн бюллетеней, а также 4 млн конвертов, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии.

29 сентября, накануне проведения референдума о независимости Каталонии от испанской короны несколько тысяч людей вышли на митинг.