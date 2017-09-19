Звезда "Игры престолов" показала, как сам выполняет опасные трюки (видео)

Мэйси Уильямс, которая играет роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов", не требует спецэффектов и каскадеров для впечатляющих кадров.

Создатели экранизации саги презентовали ролик, который раскрывает съемки феерической драки между Арьей Старк и Бриенной Тарт. Кажется, с Мэйси лучше не шутить, ведь она точно может за себя постоять, пишет Maximum.

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От того, как девушка управляется с кинжалом, становится даже немного жутко, отмечает издание.