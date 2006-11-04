Палестинские боевики возобновят акции смертников

Палестинские террористические группировки "Бригады мучеников аль-Аксы" (боевое крыло движения ФАТХ) и "Исламский джихад" вечером 4 ноября объявили Израилю ультиматум, пишет Jerusalem Post.

Боевики требуют в течение 48 часов прекратить операцию ЦАХАЛа в секторе Газа. В противном случае они грозят возобновить проведение терактов с использованием смертников.

К заявлению этих группировок также присоединились боевики "Бригад аль-Кудса" и "Комитетов народного сопротивления". Все вместе они пообещали "использовать всю свою мощь для противодействия вторжению оккупантов".

Кроме того, террористы сообщили, что продолжение израильской операции в секторе Газа может сорвать готовящийся обмен пленного израильтянина на палестинских заключенных.

ЦАХАЛ уже несколько дней ведет на палестинских территориях операцию "Осенние тучи", в ходе которой были убиты несколько десятков палестинцев. Армейское командование заявляет, что целью военных являются склады оружия, ракетные установки и лидеры террористов.

Последний по времени теракт с использованием смертника палестинцы провели в апреле 2006 года в Тель-Авиве. Тогда погибли 10 и были ранены еще десятки людей.

Лента.ру