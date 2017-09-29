ЕС запускает онлайн-карту с информацией о санкциях

Европейский Союз в пятницу, 29 сентября, запускает интерактивную онлайн-карту с информацией о международных санкциях, которые действуют против режимов, организаций и отдельных физических лиц во всем мире. Сервис призван помочь предпринимателям с ЕС, которые ведут бизнес за рубежом, получить комплексную информацию относительно санкций в мире и избежать их нарушения, пишет DW.

Карта будет содержать данные относительно санкций, которые действуют против выбранной пользователем страны. Также будет возможность осуществлять поиск по разным секторам экономики или по названиям предприятий или именам физических лиц.

Сейчас действуют международные санкции против авторитарных режимов в десятках стран мира, а также против многих террористических организаций. Как отмечается, документы относительно санкций в мире, - это сотни страниц юридического текста, поэтому предпринимателям бывает сложно определить, с кем они имеют право вести бизнес. А нарушение международных санкций может дорого стоить фирмам. Например, транзакции, осуществленные французским банком BNP Paribas с Ираном, Суданом, Мьянмой и Кубой, привели к тому, что Соединенные Штаты Америки в 2014 году оштрафовали банк на 8,9 миллиарда долларов.

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С другой стороны, страх нарушить санкции приводит к тому, что бизнес часто отказывается от сотрудничества со странами и организациями, которые не являются объектом ограничительных мер.

Эстония, которая сейчас председательствует в ЕС и которая занималась созданием онлайн-карты, утверждает, что госорганы стран-членов ЕС и европейские институции ежедневно получают тысячи запросов от компаний относительно санкций, которых они должны придерживаться. Поэтому онлайн-карта должна упростить жизнь как предпринимателям, так и компетентным органам в ЕС и государствах-членах блока.

Сейчас список санкций ЕС помещается на 136-ти страницах и содержит ссылки на сотни конкретных документов. Этот список обновляется дважды в год, и каждый год в него вносится около 80 поправок.