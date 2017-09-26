Триумф расколол ультраправых в Германии: сопредседатель и ее муж покидают партию

Сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Фрауке Петри заявила о своем выходе из партии, занявшей третье место на выборах в бундестаг, сообщает DW.

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"Ясно, что этот шаг должен последовать", - заявила она во вторник, 26 сентября в Дрездене, не указав, когда именно это произойдет. Петри сообщила также об уходе с поста председателя фракции АдГ в земельном парламенте Саксонии.

В коротком заявлении Петри указала на не прекращающуюся несколько месяцев борьбу за власть в руководстве партии, отметив, что эти разногласия нельзя замалчивать.

Непосредственно после заявления Петри стало известно об аналогичном решении ее мужа, Маркуса Прецеля, возглавлявшего земельную организацию АдГ в Северном Рейне - Вестфалии и соответствующую фракцию в земельном парламенте в Дюссельдорфе. Прецель намерен покинуть партию и фракцию, заявил пресс-секретарь фракции Михаэль Шварцер. Официально о своем решении Прецель объявит на ближайшем заседании фракции, добавил он.

Свое решение Петри, судя по всему, не согласовала с коллегами по партии. Присутствовавший на пресс-конференции сопредседатель АдГ Йорг Мойтен назвал ее заявление "разорвавшейся бомбой", о которой он, по его собственному признанию, ничего не знал.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 24 сентября, в Германии состоялись парламентские выборы. По итогам обработки всех бюллетеней возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с бывшим президентом Европарламента Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей. На третьем месте - АдГ с 12,6 процентами голосов. Третье место для этой партии - повод праздновать триумф.