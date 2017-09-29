В ООН предложили помощь в решении ситуации с курдским референдумом о независимости

Организация Объединенных Наций выступила с предложением помочь в "решении проблемы", сложившейся в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана, который состоялся 25 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Ирака.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что с соответствующим предложением выступил высший посланник ООН в Ираке Ян Кубиш на встрече с иракским министром иностранных дел Ибрахгимом аль-Джаафари.

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Ранее сообщалось, что в Курдской региональной автономии Ирака прошел референдум за независимость Курдистана, большинство участников которого высказались за независимость данной территории. О непризнании результатов референдума заявили правительства Ирака, Турции и ряда других стран.