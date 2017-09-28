Около 93% иракских курдов проголосовали за независимость от Багдада

Население иракского Курдистана подавляющим большинством проголосовало за независимость на прошедшем в понедельник референдуме.

По данным избирательной комиссии Курдистана, 92,73% принявших участие в референдуме, отдали свои голоса за независимость этой автономной территории. 7,27% выступили против, передает Русская служба BBC.

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Всего в референдуме приняли участие около 3,3 миллиона человек, это примерно 72% избирателей.

Лидер иракских курдов Масуд Барзани заявил, что итоги голосования не приведут к немедленному объявлению независимости, но должны открыть двери для переговоров.

Курдские лидеры убеждены в том, что теперь у них есть мандат на ведение переговоров с Багдадом об отделении.

Референдум вызвал жесткую критику иракского правительства и соседних с Ираком стран. Багдад до последнего момента требовал его отмены.