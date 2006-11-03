Украинских рабочих за границей убивают чаще по дороге домой

С начала 2007 года за границей погибли 29 буковинцев. Преимущественно это работники-нелегалы, причина смерти которых в большинстве случаев не установлена.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник отдела противодействия нелегальной миграции, заместитель начальника отдела по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц УМВД Украины в Черновицкой области Владимир МРАЧКОВСКИЙ сообщил журналистам, что среди погибших за границей буковинцев больше всего жителей Черновцов и Новоселицкого района. Средний возраст погибших 25-35 лет, среди погибших - восемь женщин.

По словам В.МРАЧКОВСКОГО, больше всего жителей Буковины погибает в Италии и Португалии. „Трагедии чаще всего случаются тогда, когда они уже собираются ехать домой и имеют при себе заработанные деньги. Находят погибших чаще всего возле рек, автомобильных и железнодорожных трасс. Часто диагноз в свидетельстве о смерти вызывает удивление близких родственников погибших, которые никогда не слышали, чтобы их родной человек жаловался на подобные болезни”, - добавил руководитель милицейского подразделения.

В целом, на сегодняшний день в розыске находятся шестеро буковинцев, которые выехали на заработки за границу. По словам В.МРАЧКОВСКОГО, по количеству погибших за границей граждан Буковина занимает пятое место в государстве.