Свободные демократы и "зеленые" очертили условия для коалиции с блоком Меркель

Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner) в понедельник, 25 сентября, обозначил условия, на которых его политсила пойдет на коалиционные переговоры с блоком ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Зелеными, как сообщает DW.

По словам Линднера, его партия будет выступать за изменение политических трендов и изменение политики в отношении евро. По его мнению, необходимо возобновить "старую политику, ориентированную на стабильность общей валюты". Также он выступил против введения налога на собственность, исключил возможность запрета автомобильных двигателей внутреннего сгорания и отклонил идею введения максимального количества беженцев для приема в Германии, за которую ранее активно выступала ХСС.

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Кроме того, лидер немецких либералов призывает изменить договоры Евросоюза таким образом, чтобы страны-члены, которые решают выйти из Еврозоны, не лишались автоматически членства в ЕС. "Если это невозможно, тогда наше место в оппозиции", - цитирует лидера немецких либералов информагентство dpa. Линднер добавил, что его партия не стремится сформировать коалицию "любой ценой". В Бундестаге нового созыва СВДП намерена быть "партией центра" с "надежными аргументами". По мнению Линднера, в течение прошлых четырех лет место в центре политического спектра Бундестага было пустым и в настоящее время снова его занять.

В свою очередь, сопредседатель "Зеленых" Джем Эздемир (Cem Özdemir) назвал одним из главных условий для участия его партии в коалиции выполнения обязательств, которые Германия взяла на себя в рамках Парижского климатического соглашения.

Напомним, что Свободная демократическая партия получила 10,7 процента голосов, а Зеленые - 8,9 процента согласно предварительным результатам подсчета бюллетеней. СВДП возвращается в Бундестаг после четырехлетнего отсутствия в парламенте.