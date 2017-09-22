В ЕС решили ввести собственные санкции против Северной Кореи, которые выходят за пределы мер ООН

Послы стран ЕС достигли первичной договоренности о наложении больших экономических санкций на Северную Корею, выходя за пределы последних санкций ООН. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления чиновников и дипломатов.

"Сегодня послы стран-членов ЕС договорились о пакете новых автоматических мер", - заявил чиновник ЕС.

Ожидается, что санкции будут введены в отношении восьми корейских чиновников.

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Планируется, что это решение будет принято министрами иностранных дел ЕС на очередном очередном заседании 16 октября.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея может провести мощнейшие испытания водородной бомбы в Тихом океане. Это могут быть действия «высочайшего уровня» против Соединенных Штатов, сказал глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо.

Такое заявление министр сделал после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын сказал, что он рассматривает сильнейшие действия в ответ на угрозу президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить» страну.

«Это может быть мощнейшая детонация водородной бомбы в Тихом океане», - сказал министр КНДР журналистам. «Мы не имеем представления о том, какие действия могут быть сделаны, поскольку они будут объявлены лидером Ким Чен Ыном».