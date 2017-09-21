В СНБО рассказали о ракетно-ядерном финале российских учений "Запад-2017"

Россия на завершающем этапе российско-белорусских учений «Запад-2017» отработала нанесение массированного ядерного удара.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

По его словам, 20 сентября РФ завершила активную фазу стратегических командно-штабных учений «Запад-2017». На последнем этапе было отработано условное нанесения массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады.

Как заявил секретарь СНБО, во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3, которые выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцева, Балтийского и Норвежского морей.

Читайте такжеЛукашенко: никакой атаки от Беларуси не ждите, особенно в Украине

«Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14-й ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» с космодрома Плесецк (Архангельская область) по целям на полигоне «Кура» (полуостров Камчатка). Ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Дмитрий Донской» Северного флота РФ осуществлен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования", - сообщил Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017".