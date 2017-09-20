Минобороны РФ обвинило США в организации наступления боевиков в Сирии на российских военных

В Минобороны РФ обвинили США в организации наступления боевиков на правительственные войска, во время которого ранения получили российские спецназовцев, пишет «Meduza» со ссылкой на российское оборонное ведомство.

В генштабе РФ заявили, что «данный наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивается продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

Как сообщал УНИАН ранее, правительственным войскам Сирии и их союзникам удалось очистить от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) часть пригородных кварталов східносирійського города Дейр-эз-Зор.

В сирийской армии, освобожден был квартал Эль-Джафра. Эта часть пригородной зоны расположена на западном берегу реки Евфрат. Отряды боевиков ИД смогли спастись, перебравшись на другой берег реки, говорят сирийские военные.