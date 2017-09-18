В Лондоне 8 человек отравились неизвестным газом

В Лондоне медики госпитализировали восемь человек из-за отравления неизвестным газом, сообщает пресс-центр городской службы, передат 112 Украина.

Еще 12 человек были эвакуированы из района инцидента в качестве меры пресечения.

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На место инцидента прибыло пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция. Пожарные и сотрудники группы химической защиты выясняют причину инцидента.

По данным правоохранительных органов, отравление не стало результатом злонамеренных действий.

Напомним, в пятницу утром, 15 сентября, в лондонском метро на станции Parsons Green прогремел взрыв. Очевидцы сразу после инцидента сообщали, что взорвалась бомба в сумке.

Впоследствии полиция назвала произошедшее терактом. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп гневно отреагировал на теракт в лондонском метро, осудив местную власть за недостаточно решительные действия и террористов за убийства. Он также отметил, что запрет на поездки в США должен быть еще жестче.