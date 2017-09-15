Количество пострадавших в результате взрыва в лондонском метро возросло до 29 человек

В результате взрыва в поезде лондонского метро на станции Parsons Green, произошедшего утром в пятницу, 15 сентября, по последним данным, ранения получили 29 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, восемь пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений, а 21 человек до сих пор находятся в больницах.

По данным лондонской полиции, взрыв произошел в результате "детонации самодельного взрывного устройства". Детективы полиции разыскивают подозреваемого в совершении взрыва, который квалифицировали как террористический акт.

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В полиции сообщили, что агенты британской контрразведки Ми-5 и сотни офицеров полиции изучают записи с камер видеонаблюдения в метро, чтобы выяснить, что произошло. В то же время британский телеканал Sky News сообщил, что силы безопасности Великобритании с помощью записей с камер видеонаблюдения уже идентифицировали подозреваемого, причастного к взрыву в метро.

В связи с чрезвычайным происшествием премьер-министр Великобритании Тереза Мэй созвала в пятницу экстренное заседание правительства с участием представителей силовых структур. Она назвала нападение "трусливой террористической атакой", которая имела целью причинить "значительный ущерб". Также премьер пообещала, что в лондонском метро отныне за безопасностью будут следить большее количество представителей полиции.