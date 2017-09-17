В Исландии состоятся досрочные парламентские выборы

Президент Исландии Гвюдни Йоуганнессон удовлетворил запрос премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона об объявлении досрочных парламентских выборов. Об этом в субботу, 16 сентября, заявил глава исландского правительства, сообщает Deutsche Welle.

Бенедиктссон отметил, что вероятной датой выборов обсуждается 4 ноября.

Основанием для новых выборов стал выход из парламентской коалиции фракции "Яркое будущее", которая имела всего 4 места из 63-х. Однако без этих четырех мест коалиция теряет минимальное большинство - 32 голоса.

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Центристская партия "Яркое будущее" обвинила политсилу премьера - Независимую партию – в "потере доверия" и выразила возмущение тем, что отец Бенедиктссона пытался помочь осужденному за педофилию мужчине. Он подписал письмо, которое должно было восстановить право осужденного на трудоустройство, сообщает информагентство AFP. Сам Бенедиктссон осудил действия своего отца.

Отмечается, что досрочные парламентские выборы состоятся в Исландии всего через год после предыдущих. Тогда правительство ушло в отставку из-за скандала вокруг "панамских документов". Выборы состоялись в конце октября прошлого года, а коалицию удалось сформировать лишь в начале 2017 года.