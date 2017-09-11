Даже там, где голосовал Путин: оппозиция получила большинство на выборах в 10 районах Москвы

Кандидаты от объединенной оппозиции получили большинство в десяти муниципальных советов московских районов. Таковы предварительные результаты по тем избирательным округам, где официально обработаны более 90 процентов голосов, передает Медуза.

В частности, оппозиция получила все мандаты в Гагаринском районе, где постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.

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Всего, по предварительным данным, оппозиция получила 141 место в 37 разных районах. Чтобы обеспечить нужное число подписей на выборах мэра в 2018 году, нужно иметь депутатов не менее, чем в 110 разных районах.

При этом глава штаба "Объединенных демократов" заявил, что в муниципальные собрания прошли 250 кандидатов от "Яблока" (сама партия сообщает о 180), которое участвовало в коалиции. Кац признал, что с прохождением "муниципального фильтра" на выборах мэра могут возникнуть проблемы.

Как сообщалось, 10 сентября муниципальные выборы прошли в 125 районах "старой Москвы". Выборы состоялись при рекордно низкой явке около 15 процентов.