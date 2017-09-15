В Японии анонсировали давление на КНДР "небывалого до сих пор уровня"

Министерство иностранных дел Японии предупредило о том, что вместе с США и Южной Кореей японская сторона планирует оказать на руководство КНДР давление «небывалого до сих пор уровня», передает РИА «Новости».

«Стороны пришли к единому мнению о недопустимости продолжающихся провокаций со стороны КНДР и о необходимости принять решительные меры в связи с последним пуском. Кроме того, стороны договорились тесно взаимодействовать в форматах «Япония-США», «Япония-Южная Корея», «Япония-США-Южная Корея» для того, чтобы оказать давление нового небывалого до сих пор уровня, так как необходимо заставить КНДР изменить свою политику», — заявили в министерстве.

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Данное заявление японское внешнеполитическое ведомство сделало после переговоров главы департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги со спецпредставителем госдепартамента США по вопросам КНДР Джозефом Юном и со специальным представителем южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюном.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил с главой МИД Японии пуск ракеты КНДР.