В Венесуэле предложили странный способ выхода из кризиса (видео)

08:55, 15 сентября 2017
Мир
8 0

Больше года страна страдает от продовольственного кризиса - людям буквально не хватает продуктов.

Венесуэльские власти нашли неординарный способ выхода из продовольственного кризиса и призывают людей по-другому взглянуть на домашних животных. Об этом говорится в сюжете ТСН. Утро.

Читайте такжеВ Венесуэле конституционная ассамблея забирает полномочия парламента

Чиновники говорят, что кролики – это не просто пушистые животные, их надо разводить на балконах и есть. Также они советуют самостоятельно выращивать в квартирах и на крышах домов овощи и фрукты. Это якобы должно помочь устранить нехватку продуктов на полках магазинов.

Страна уже более года страдает от экономического кризиса и почти полгода на улицах не стихают антиправительственные протесты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кризис в Венесуэле#выход из кризиса