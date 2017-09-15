В Венесуэле предложили странный способ выхода из кризиса (видео)
08:55, 15 сентября 2017Мир
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Больше года страна страдает от продовольственного кризиса - людям буквально не хватает продуктов.
Венесуэльские власти нашли неординарный способ выхода из продовольственного кризиса и призывают людей по-другому взглянуть на домашних животных. Об этом говорится в сюжете ТСН. Утро.
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Чиновники говорят, что кролики – это не просто пушистые животные, их надо разводить на балконах и есть. Также они советуют самостоятельно выращивать в квартирах и на крышах домов овощи и фрукты. Это якобы должно помочь устранить нехватку продуктов на полках магазинов.
Страна уже более года страдает от экономического кризиса и почти полгода на улицах не стихают антиправительственные протесты.
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