Террорист, захвативший Boeing, требует лететь на Кубу

Власти Ямайки установили личность преступника, который захватил канадский "Боинг" .

Оказалось, что это умственно отсталый местный житель чуть старше 20 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на министра информации Ямайки.

Преступник удерживает в заложниках 5 членов экипажа самолёта. Он требует лететь на Кубу. Сейчас полиция ведёт переговоры с угонщиком. Ранее сообщалось, что преступник освободил всех пассажиров – около 170 человек, предварительно отобрав у них деньги.