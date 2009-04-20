Террорист, захвативший Boeing, требует лететь на Кубу

12:44, 20 апреля 2009
Мир
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Юноша - умственно отсталый

Власти Ямайки установили личность преступника, который захватил канадский "Боинг" .

Оказалось, что это умственно отсталый местный житель чуть старше 20 лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на министра информации Ямайки.

Преступник удерживает в заложниках 5 членов экипажа самолёта. Он требует лететь на Кубу. Сейчас полиция ведёт переговоры с угонщиком. Ранее сообщалось, что преступник освободил всех пассажиров – около 170 человек, предварительно отобрав у них деньги.

 

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