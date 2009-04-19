Обама решил мириться с Венесуэлой и Кубой

Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что рассчитывает в скором времени восстановить дипломатические отношения с США на уровне послов.

Чавес выслал американского посла из Каракаса в сентябре прошлого года, представив это как знак солидарности с Боливией, сообщает ВВС.

Президент Боливии Эво Моралес обвинил американского посла в причастности к заговору против него.

Администрация Джорджа Буша вскоре ответила, выслав послов обеих стран из Вашингтона.

Однако Чавес эмоционально приветствовал нового президента США Барака Обаму на саммите стран американского континента в Тринидад и Тобаго.

"Мне думается, президент Обама - умный человек, по сравнению с предыдущим президентом США", - сказал венесуэльский лидер.

Грубые выпады в адрес Джорджа Буша со стороны Чавеса стали обычным делом в последние годы.

Обама и Чавес первый раз встретились на саммите Америк в пятницу. Они пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами.

В субботу Чавес встретился с Обамой снова и протянул ему в качестве подарка книгу. Обама ее взял, толком не рассмотрев.

Как оказалось, это была книга на испанском языке "Вскрытые вены Латинской Америки" левого уругвайского писателя Эдуардо Галеано. В ней рассказывается о том, как европейские страны и США разграбляли богатства континента на протяжении 500 лет.

В свою очередь, выступая на саммите Америк, Обама сказал, что США будут относиться к странам Латинской Америки и Карибского бассейна как к равноправным партнерам, но им не следует винить США во всех своих проблемах.

Президент США заявил, что нынешняя американская политика в отношении Кубы провалилась и выразил готовность к прямым переговорам с Гаваной, чего не случалось со времен прихода к власти братьев Фиделя и Рауля Кастро.

Украинская правда