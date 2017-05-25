В России определились с новым постпредом РФ при ООН - СМИ
Новый постпред может поехать в Нью-Йорк уже этим летом.
Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру заместителя главы МИД РФ Василия Небензи на должность постпреда России при ООН. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, который участвует в заседании комитета.
Небензи может поехать в Нью-Йорк как постпред России при ООН уже летом.
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"Комитет поддержал кандидатуру Небензи", - отметил собеседник агентства.
Как сообщал УНИАН ранее, 20 февраля в Нью-Йорке скончался постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Ему было 64 года. Он стал шестым российским дипломатом, который умер за последние полгода. New York Post сообщил, что Чуркин умер 20 февраля утром по местному времени в здании российского диппредставительства на Манхэттене из-за проблем с сердцем.