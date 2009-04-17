Грузия: провокации России становятся всё циничнее

Россия, выступая против международных учений под эгидой НАТО в Грузии, вмешивается в ее внутренние дела.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.

В грузинском МИДе уверены, что в последнее время «провокационные действия со стороны России приобретают все более масштабный и циничный характер, что однозначно свидетельствует о направленных против Грузии непрекращающихся усилиях российской стороны, с целью сохранить и увеличить уровень напряженности и способствовать дестабилизиции ситуации».

«Ярким примером подобной политики являются высказывания, сделанные в последние дни высокопоставленными должностными лицами российской стороны, в том числе представителями внешнеполитического ведомства, относительно международных учений под эгидой НАТО, которые пройдут на территории Грузии в мае 2009 года. За этими заявлениями стоит очередная неприкрытая попытка российской стороны диктовать свою волю международному сообществу, а также вмешиваться во внутренние дела суверенного государства - Грузии и таким образом вновь грубо нарушить общепризнанные принципы и нормы международного права», - заявляют грузинские дипломаты.

В МИД Грузии уверены, что действия, осуществляемые Россией, однозначно указывают на то, что агрессия против Грузии не прекращается.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал решение НАТО о проведении учений Альянса в Грузии «недальновидным и непартнерским".

"Если говорить, скажем, об отношениях России с Североатлантическим альянсом, такие решения разочаровывают и не способствуют возобновлению полноценных контактов между Российской Федерацией и НАТО. Мы будем самым внимательным образом отслеживать, что там будет происходить, и в случае необходимости принимать те или иные решения", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, проведение учений Альянсом в этом регионе грозит всякого рода осложнениями.

***В рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» в мае-июне Грузия будет принимать многонациональные учения “Cooperative Lancer/Cooperative Longbow”.

В учениях примут участие Албания, Армения, Азербайджан, Босния-Герцеговина, Канада, Хорватия, Чехия, Грузия, Греция, Венгрия, Казахстан, Молдова, Сербия, Испания, Македония, Турция, ОАЭ, Великобритания и США.

Ранее руководство НАТО пригласило Россию принять участие в этих учениях.