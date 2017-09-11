Боевики ИГ владеют более 11 тысячами сирийских паспортных бланков - СМИ

Боевики "Исламского государства" (ИГ) имеют на руках более 11 тысяч настоящих паспортных бланков.

Об этом сообщает немецкое Федеральное управление по уголовным делам и министерство внутренних дел, передает Deutsche Welle со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

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Издание пишет, что эти бланки являются настоящими, то есть имеют соответствующие номера серии, что порождает риск того, что боевики с помощью таких документов могли бы попробовать выдавать себя за беженцев.

По данным газеты, немецкое федеральное ведомство по делам миграции и беженцев по состоянию на октябрь 2016 проверило 81301 подозрительный паспорт. В 8625 случаях (более 10 процентов) за 2016 год было зафиксировано подделку документов. В 2015 году было выявлено 800 случаев фальсификации.

Как сообщалось, в первом полугодии 2017 года полиция Германии зафиксировала сокращение примерно на четверть количества незаконных пересечений границы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.