ЕС созывает внеочередной саммит

Финляндия созывает внеочередной саммит Евросоюза, чтобы предотвратить провал переговоров с Турцией относительно вступления в эту организацию.

Во встрече в Хельсинки в конце недели должны принять участие представители ЕС, Греции, Кипра и Турции, передает “Немецкая волна”.

Саммит должен состояться в канун обнародования отчета Еврокомиссии относительно прогресса, который удалось достичь Турции на пути к ЕС. Уже известно, что общая оценка в документе является крайне неудовлетворительной: в Турции нет независимости судов; применяются пытки; власть ограничивает свободу высказываний и права религиозных меньшинств. Одной из самых главных проблем является коррупция. К тому же Анкара так до сих пор и не открыла свои порты и аэродромы для судов и самолетов Кипра.

Кипр требует от ЕС принять решение о прекращении переговоров с Турцией о членстве в организации уже в декабре этого года на саммите глав государств Евросоюза.

Финляндия предложила компромиссный вариант: Турция открывает порты для государства Кипр, а ЕС за это прекращает экономическую блокаду непризнанной республики Северного Кипра. Впрочем, греки-киприоты уже сообщили, что не согласятся на это.