США сомневаются, что санкции изменят поведение КНДР

Дальнейшие санкций против Северной Кореи вряд ли изменят поведение страны, но приведут к сокращению финансирования программ баллистических ракет и ядерного оружия. Об этом зявила посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

"Считаем ли мы, что новые санкции подействуют на Северную Корею? Не обязательно", - сказала Хейли в Американском институте предпринимательства.

Читайте такжеГенсек ООН назвал единственный возможный способ урегулирования проблем Корейского полуострова

"Но что это даст? Это сокращает доходы, которые позволяют им строить баллистические ракеты", - пояснила она.

Ранее Хейли призвала Совет Безопасности ООН 11 сентября проголосовать за "максимально возможные" санкций против Северной Кореи из-за недавнего ядерного испытания.

Ранее постоянный представитель КНДР при ООН Хан То Сон подтвердил, что Северная Корея успешно провела шестое и самое большое испытание ядерной бомбы в воскресенье. При этом он пригрозил, что КНДР готова отправить "больше подарков" в Соединенные Штаты.