Трамп разочаровывается в работе Тиллерсона - СМИ

Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в госсекретаре Рексе Тиллерсоне. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что недовольство Трампа госсекретарем связано с тем, что чиновники столкнулись в вопросах относительно численности войск в Афганистане и политики блокады в отношении Катара и Кубы.

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Между тем, люди, близкие к президенту, сказали, что он также «кипит от недовольства» от того, что считает личной нелояльностю директора Национального экономического совета Гэри Кона, который критиковал ответы Трампа относительно событий в Шарлоттсвилле 12 августа.

По Тиллерсону, Трамп пришел к выводу, что подход его высокопоставленного дипломата в мировых делах - это «полное создание». Несколько человек, близких к Трампу, сказали, что будут удивлены, если Тиллерсон останется на своей должности после того, как отметит год работы в январе. Они намекали, что его увольнение может наступить гораздо раньше. Один из источников назвал это «неизбежным».

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент Дональд Трамп, который подвергся критике за его реакцию на недавнюю акцию белых националистов в Вирджинии, говоря о своих ценностях, "выступает от своего имени". Журналист телеканала Фокс Ньюз попросил Тиллерсона прокомментировать критику Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в адрес администрации Трампа относительно того, что некоторые называют неспособностью или нежеланием осудить «расистское насилие».

«Мы в Госдепартаменте представляем американский народ, американские ценности, нашу преданность свободе, наше уважение к принципу равноправия всех во всем мире, и этот месседж никогда не изменился», - сказал Тиллерсон.