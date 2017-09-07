Подземный взрыв в Лос-Анджелесе оставил гигантскую воронку (видео)

В среду после обеда в одной из дорог Южного Централа в Лос-Анджелесе образовалось отверстие внушительных размеров.

В Лос-Анджелесском пожарном департаменте полагают, что повреждение вызвано взрывом в подземном хранилище, передает USA.one

Читайте такжеВ столице Венесуэлы на одной из станций метро прогремел взрыв (видео)

Взрыв произошел на оживленном участке улицы, однако во время него никто не пострадал. На кадрах с места происшествия можно увидеть нагромождение осколков асфальта и дым в центре.