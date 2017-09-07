Подземный взрыв в Лос-Анджелесе оставил гигантскую воронку (видео)
09:28, 07 сентября 2017Мир
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В Лос-Анджелесском пожарном департаменте полагают, что повреждение вызвано взрывом в подземном хранилище.
Взрыв произошел на оживленном участке / скриншот
В среду после обеда в одной из дорог Южного Централа в Лос-Анджелесе образовалось отверстие внушительных размеров.
В Лос-Анджелесском пожарном департаменте полагают, что повреждение вызвано взрывом в подземном хранилище, передает USA.one
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Взрыв произошел на оживленном участке улицы, однако во время него никто не пострадал. На кадрах с места происшествия можно увидеть нагромождение осколков асфальта и дым в центре.
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