Израильская армия начала вторжение в сектор Газа

Израильская армия начала масштабную операцию в секторе Газа.

Как передает ИТАР-ТАСС, элитные бригады "Гивати" и "Голани" при поддержке бронетехники вторглись в палестинский анклав с севера в районе Бейт-Хануна и с юга в районе так называемого филадельфийского коридора на границе с Египтом.

По предварительным данным, в перестрелках с солдатами погибли 3 палестинцев, 30 человек ранены. Убит один израильский военнослужащий.

В последние дни в Израиле предупреждали о необходимости расширения наземной операции в секторе Газа, чтобы пресечь контрабанду оружия и не допустить перевооружения боевиков новыми средствами. По данным разведки, военизированные структуры движения ХАМАС начали создавать специальное подразделение, вооруженное противотанковыми ракетами по образцу боевиков "Хезболлах" в Южном Ливане.