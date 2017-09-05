Президент России Владимир Путин уверен, что в КНДР будут «есть траву», но не откажутся от разработки ядерного оружия, так как помнят историю Ирака, который отказался от производства оружия массового поражения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение Путин высказал на пресс-конференции в Китае.

В частности, президент РФ напомнил об Ираке и его президенте Саддаме Хусейне.

«Страна разрушена, сам Саддам Хусейн повешен. Послушайте, это же все знают, это все помнят. И в Северной Корее это хорошо знают и помнят», - сказал Путин.

«И вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения?», - добавил он.

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По словам президента РФ, Россия осуждает эти «упражнения» со стороны Северной Кореи, поскольку они «носят провокационный характер».

В то же время он считает, что «использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным».

«Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности», - сказал Путин.

По его словам, с Северной Кореей нужно вести диалог, она не должна опасаться за свою безопасность.

«Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких этих соображений, которые были бы связаны с угрозой уничтожения, а наоборот, чтобы все стороны конфликта стали на путь сотрудничества», - отметил Путин.

Он убежден, что «в этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно», и это «тупиковый путь».

Путин напомнил, у КНДР есть и другие виды оружия – артиллерия и реактивные системы залпового огня, против которых бессмысленно применение противоракетной техники.

«В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе. И к огромному количеству человеческих жертв», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября власти Северной Кореи официально объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которую, как утверждает Пхеньян, можно будет доставить с помощью имеющихся у КНДР баллистических ракет. Кроме того, власти страны регулярно проводят испытания баллистических и других ракет.

Испытание водородной бомбы Пхеньяном осудили НАТО, Европейский Союз, ОБСЕ и ряд мировых лидеров.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций ЕС в отношении Северной Кореи.

В Министерстве финансов США заявили, что подготовят пакет санкций против КНДР в целях экономической изоляции этой страны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. Он заявил, что, помимо расширения санкций против КНДР, рассматривает возможность прекращения торговых отношений со странами, которые ведут с ней бизнес.

Также в США ожидают, что 11 сентября Совет безопасности ООН поддержит новые санкции против КНДР.