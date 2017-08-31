Во время учений в Беларуси ВС РФ могут пробить "коридор" в Калининградскую область – спикер ВСУ

Российско-белорусские совместные военные учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Владислав Волошин.

"Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе", - пояснил Волошин.

Еще одной опасностью этих учений он назвал угрозу того, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Беларуси.

"Россия заявила, что она ввела в Беларусь 3 тыс. военных. При этом, сколько она на самом деле ввела, никто не знает, она может 3 тыс. вывести. 3-и ввела, 3-и вывела... А сколько реально она там может оставить? Поэтому мы не исключаем этой возможности (того что часть россиян, которые будут принимать участие в учениях, оставят в Беларуси - ред.)", - отметил представитель Генштаба.

При этом он напомнил высказывание Путина "их там нет". "Их там тоже "не будет". Они так же могут спрятать их в Беларуси и сказать: "Это не наши военные", - подчеркнул Волошин.

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Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Турчинов заявлял, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны России уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.